Girne'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Girne’de dün gece meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Khizer Mehmood yaralandı.

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16/12/2022

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Girne'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Girne’de dün gece meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Khizer Mehmood yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Burhan Kurtarankartal (E-60), yönetimindeki HF 895 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce kavşağa giriş yapması sonucu, o esnada kavşak içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Khizer Mehmood (E-20) yönetimindeki UD 583 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, söz konusu motosiklet çemberdeki bordür taşlarına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Khizer Mehmood, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

16/12/2022 11:13
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TAGS: Girne, Motosiklet sürücüsü, trafik kazası
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