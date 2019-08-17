Girne'de trafik kazası, yaralılar var

Girne Çevre yolunda meydana gelen kazada KT 695 plakalı araç takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza nasıl oldu?

Polis basın subaylığı'ndan alınan bilgiye göre kaza, Bugün saat 17.30 sıralarında, Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde, Fatma Funda Hordan (K-49), yönetimindeki KT 695 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada alt geçit çıkışına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fatma Funda Hordan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Hordan (E-51) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındılar.

Polis soruşturması devam ediyor