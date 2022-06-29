Girne’de Türk İşaret Dili Kursu düzenleniyor

Girne Belediyesi tarafından Özyalçın Group of Companies iş birliğinde ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) katkılarıyla yetişkinlere yönelik ücretsiz başlangıç seviye “Türk İşaret Dili Kursu” düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Dilimiz sevgi, parmaklarımız sesiniz olsun” sloganıyla üç kurumun ortaklığında gerçekleştirilecek proje kapsamında 20 kişiye ücretsiz Türk İşaret Dili Kursu olanağı sağlanacak.

Dersler, salı günleri Sosyal Yaşam Merkezi’nde yüz yüze, perşembe günleri ise online olarak yapılacak. Haftada 6 saat toplamda 30 saatlik kursların sonunda programı tamamlayanlara katılım belgesi verilecek.

Kayıt ve bilgi için 15 Temmuz tarihine kadar mesai saatleri içerisinde 0 (392) 815 15 08 numaralı telefonu aranabilecek. Dersler, 19 Temmuz’da saat 17.30’da Sosyal Yaşam Merkezi’nde başlayacak.

-Doğru

KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, projeyle, engelsiz bir kent için engelsiz iletişime destek olmanın amaçlandığını belirtti.

Engelsiz bir toplum, engelsiz bir ülke oluşturmanın önemine vurgu yapan Doğru, Türk İşaret Dili'ni herkesin öğrenebilmesine öncülük ederek, bu konuda sürekliliğin sağlanmasına katkı koymayı hedefleyen projenin büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Doğru, “Bir dil bir insan” bilinci içerisinde işitme konuşma engellilerin sessiz dünyasını anlamanın önemine de dikkat çekti.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, toplumsal eşitlik çerçevesinde tüm insanları kucaklayan bir anlayışla, herkes için erişilebilir bir kent hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Kurum ve kuruluşların duyarlılığı, birlik, sevgi, empati ve hoşgörüyle tüm engellerin kalkabileceğine inanç belirten Güngördü, projeyle, engelsiz bir iletişim adına önemli bir adım atılacağını vurguladı.

İşitme sorunu olan bireylere eşit koşullarda hizmet verme adına, kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşları yanında otel ve işletmelere de farkındalık çağrısı yapan Güngördü, şunları kaydetti:

“İnsana önem veren her vatandaş ve buna ek olarak hizmet kalitesine önem veren her kuruluşun bu eğitimlere duyarlılık göstermesi ve en az bir çalışanını bu eğitimlere katmasının önemli olduğunu düşünüyorum.”

Kursa katılacak kişilerin, işitme engelli kişilerle temel düzeyde iletişim seviyesine ulaşmasının hedeflendiğini ifade eden Güngördü, projeye sponsor olan Özyalçın ailesine ve başta Yaprak Özyalçın’a, kursa katkı koyan KİKEV Başkanı Bahire Doğru’ya ve Türk İşaret Dili Eğitmen ve Tercümanı Dr. Aslı Önay Akçay’a teşekkür etti.

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29/06/2022 15:06