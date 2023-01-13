Girne’de tutuklu şahsın sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı da tespit edildi

Girne'de tutuklu bulunan bir şahsın, bir markette sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı da tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, markete müşteri olarak giden Ö.Y.’nin (E-20) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğunu bildiği 1 adet MB 34633376A seri numaralı 50 ABD Dolarını marketten yaptığı alışverişe karşılık kasaya vererek, sahtekarlıkla mal ve para temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs benzer suçlardan poliste tutuklu bulunurken, soruşturma sürüyor.

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13/01/2023 10:13