Girne’de Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlıya 7 Gün Ek Tutukluluk

Girne’de ihbar üzerine evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Bilal Kanmaz ek tutukluluk süresi talebi ile bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Kader Artan mahkemede olguları aktardı. Artan, 14 Ağustos 2024 tarihinde 17.40-18.30 saatleri arasında Girne Karaoğlanoğlu Şht. Osman Sokak’ta sakin Bilal Kanmaz’ın ikametgahında yapılan aramada ikametgahın bahçe kısmında bulunan atılı tuvalet rezervuarı içerisinde yaklaşık 120 gram hintkeneviri ve bir gram kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve teyit tekzip edileceğini ayrıca emare alınan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ve neticesinin beklendiğini aktardı. Polis soruşturmanın devam ettiğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)