Girne’de üç işletme sahibine yasal işlem…

Girne bölgesinde bir restoranın yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu ve müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Öte yandan, başka bir eğlence mekânının işletme kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu ve müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı bildirildi.

Polis açıklamasında, başka bir eğlence mekânın ise işletme kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Bahse konu eğlence mekânı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.