Girne'de Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu, Türk Dünyası Eğitim Ağı ''eBilig'' düzenleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER), Uluslararası Final Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğiyle Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu, Türk Dünyası Eğitim Ağı "eBilig" düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre forum dün Girne Acapulco Otel’de yer alan açılış töreniyle başladı.

KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan eğitimcilerin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu, Türk Dünyası Eğitim Ağı "eBilig", 7 Kasım Perşembe gününe kadar devam edecek.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, EYUDER Genel Başkanı Doç. Dr. Adem Çilek ve çok sayıda eğitimci katıldı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, eğitimi daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla düzenlenen foruma ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Daha iyi ve daha mutlu insanlar yetiştirmek, Türk dünyasını muasır medeniyetler seviyesine taşımak amacıyla etkinliğin KKTC’de düzenlenmesi için yaptığı daveti dikkate alan EYUDER yetkililerine teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, “Uzun yıllardan beri yürüttüğümüz iş birliğine böyle bir mühür vurmuş olmalarını da ayrıca selamlıyorum.” dedi.

Çavuşoğlu, Türk dünyasından ve KKTC’den birçok eğitimcinin ve öğretmenin eğitimin geleceğinin masaya yatırılacağı oturumlara katılacağını belirterek, bu tür bir organizasyonda kendi öğretmenlerinin ve Bakanlık yetkililerinin büyük bir rol almasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Türk dünyasının yetiştirdiği bilim insanları ve eğitimcilerinin uzun yıllar boyunca kesintili bir iletişim yaşadığını dile getiren Çavuşoğlu, bu tür buluşmaların onları bir araya getirmesi açısından da son derece değerli olduğunu vurguladı.

“Bizim özümüz Türkistan. Bu Türkistan'ın bir üyesi olmaktan ve Türk olmaktan gurur duyuyoruz.” diyerek konuşmasına devam eden Çavuşoğlu, Türk bilim insanlarının yakınlaşmasının ve öğretmenlerin kardeşlik ve aile bağı içinde olduğunu anlamalarının bu buluşmalarla sağlandığını belirtti.

“Şimdi zaman, bu coğrafyayı ve gönül birliğini fiziksel birlikteliğe dönüştürme zamanıdır.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Türklerin dünyada layık olduğu yeri alabilmesi için güçlerini ve bilgilerini birleştirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Hep birlikte bu basamakları çıkmalı, hep birlikte yükselmeliyiz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk devletlerine gösterdiği ilginin güçlü bir birlikteliğe dönüştüğünü belirten Çavuşoğlu, bu birlikteliğe katkı koyan herkese teşekkür ederek, güçlü bir Türk birliği için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na Kazakistan ve Özbekistan’dan getirilen geleneksel kaftanların giydirilme töreni gerçekleştirildi.

Forumda iletişimin ve erişilebilirliğin önemine dikkat çekmek ve işitme engelli bireylerin de etkinliğe katılımını sağlamak için konuşmalar sırasında işaret dili çevirisine yer verildi.