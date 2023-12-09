Girne’de üreten kadınların yeni adresi: Emek Atölyesi açıldı

Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin satış ve üretim noktası “Emek Atölyesi” bugün yoğun katılımla açıldı. Girne’deki etkinliğe Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP milletvekillleri Ürün Solyalı, Ongun Talat, Fide Kürşat ve Fikri Toros, bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un yanı sıra Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç ile Oda Koordinatörü Hürrem Tulga da katıldı.

Kooperatif üyesi kadınların çeşitli ürünlerinin satışa sunulduğu Emek Atölyesi’nin, hafta içi her gün saat 09.00 ile 16.00 arasında açık olacağı belirtildi.

Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi etkinlikte yaptığı konuşmada, Kooperatifin üreten kadınlara hem üretim imkanı sağlamak hem de ürünlerinin pazarlanmasında fırsat yaratmak amacıyla kurulduğunu ifade etti. Daha önce etkinliklerde satışa sunulan ürünlerin artık belirli bir adreste olacağını söyleyen Kişi, geleneklere göre üretilen ürünlerin belli standartlarının oluşturulması için çalıştıklarını ifade etti. Kişi konuşmasına şöyle devam etti:

“Yakın zamanda bir de Bandabulya projemiz var. Umarım o GİKAD ile birlikte yürüttüğümüz o projede, Girne Belediye Başkanımız Murat Şenkul’un bize verdiği fırsat doğrultusunda çok daha fazla kadına, ürünlerini satabilmek için yer açacağız. En önemlisi ise adamıza gelen turistlerin Kıbrıs’a özgü yiyecek ve el işlerini aramadan hemen bulabileceği bir merkez olacak. Bandabulya projesi tam bir gastronomi evi şeklinde düzenlenmiştir. Bandabulya projesini de en kısa zamanda hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.”

Başkan Emel Kişi’nin konuşmasının ardından Kooperatifin kurucu üyelerine sertifikaları takdim edilen etkinlik müzik ve çeşitli ikramlarla devam etti.