Girne’de uyuşturucu!

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.E.S.M.E.’nin (E-25) üzerinde ve Girne’deki bir ikametgahta yapılan aramada, toplam 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 100 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.A.M.S. (E-20) tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Girne’de Boğazköy kavşağında yapılan trafik kontrolü sırasında, polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan bir araç içerisinde bulunan F.D.(E-50), Ş.M.(K-23), İ.B.(E-42) ve M.F.G.’nin (E-41) üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 5 gram metamfetamin türü ile yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.