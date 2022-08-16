Girne'de uyuşturucu: 2 tutuklu

Girne’de, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından O.K.Ü.(E-30) ve K.Ü.(K-36)’nın ikametgahında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki ve madde bulundu, şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, ikametgahta yapılan aramada saksılar içerisinde ekili toplam 6 kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki ile yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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16/08/2022 11:42