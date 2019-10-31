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Girne'de uyuşturucu, iki kişi tutuklandı

Hintkeneviri, kokain ve hap bulundu

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31/10/2019
HK

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Girne'de uyuşturucu, iki kişi tutuklandı

Narkotik polisi tarafından Girne'de yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı. 

Dün saat 11:30-12:30 saatleri arasında, Girne’de T.G.(E-26) ve H.G.(E-23)’nin kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 25 adet hap ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap kalıntısı bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

31/10/2019 10:30
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TAGS: girne, polis, uyuşturucu, operasyon
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