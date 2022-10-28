Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne’ye bağlı Doğanköy’de bir kilo ağırlığında “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucu madde ele geçirdi, Ö. A. ile S. K. isimli iki kişiyi tutukladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kader Artan, 26 Ekim 2022 tarihinde, zanlı Ö. A.’ın ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alındığını ve zanlının, Girne’ye bağlı Doğanköy’de bulunan adresine gidildiğini söyledi. Polis, evde kimsenin olmadığının belirlendiğini ve pusu görevine başlandığını belirtti.

Zanlı Ö. A.’ın bir süre sonra eve geldiğini ve polisleri görünce kaçmaya başladığını anlatan polis, makul güç kullanılarak alıkonulan zanlı üzerinde yapılan arama sonucu 1 gram “kokain” türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulunduğunu açıkladı.

Zanlı S. K.’nın da bir süre sonra eve geldiğini ve zanlılar huzurunda arama yapıldığını aktaran polis, oturma odasında, sehpa üzerindeki karton bardakta 5 gram, bahçe giriş kapısının çitleri altında gizlenmiş halde bulunan siyah çanta içerisinde, 30 adet vakkumlanmış poşette 1 kilo “hintkeneviri(skunk)” türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 1 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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28/10/2022 08:43