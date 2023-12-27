Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16:30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, K.G.E.(E-25) ile C.U.(E-28)’nin üzerlerinde ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.







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