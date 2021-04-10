Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne'de şüpheli görülen bir araca Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda satışa hazır 9 ayrı paket içerisinde yaklaşık 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Obert Jabulanı Jumburu, Folusho Davıd Adewale, Chıdumebı Precıous Okeke, Vıctor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praıses Ehındero bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, 9 Nisan 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de Çakıllar Sokak üzerinde şüpheli olarak görülen ZPE 560 plakalı araç içerisinde, araç sürücüsü Obert Jabulanı JUMBURU ile araçta yolcu olarak bulunan Folusho Davıd Adewale , Chıdumebı Precıous Okeke, Vıctor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praıses Ehındero’nun huzurunda yapılan aramada; aracın vites kutusu yanında bulunan, üzerinde “Digital” yazılı siyah renk el çantası içerisinde foil kağıtlarına sarılı 9 ayrı paket halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlıların suçüstü tutuklandığını ve ifade verdiklerini, ifadelerinin teyit tekzip edileceğini ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı poliste 3 tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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10/04/2021 15:02