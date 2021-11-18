Girne'de uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Karaoğlanoğlu-Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından P.A.U.(K-27)’nun ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 3 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 gr ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2,300 TL nakit para bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen N.S.N.(E-28)’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 gr ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 6 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor

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18/11/2021 10:23