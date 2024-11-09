Girne’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 60 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 14.30 sıralarında, C.E.F.C.’nin (E-25) tasarrufunda toplam 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.M.D.K. (K-22) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-Gazimağusa’da rahatsızlık: 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, bu sabaha karşı İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, A.A.A.M.'nin (E-27), 241 mlgr alkollü içki tesiri altında ve B.F.Y.K. (E-27) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş oldukları bir sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lapta’da yangın

Lapta’ta dün Şht. İbrahim Nidai Caddesi üzerinde, bir ikametgahın bitişiğinde bulunan ve ambar olarak kullanılan binada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu ambar içerisinde muhafaza edilen 4 adet spiral makinesi, 1 adet elektrikli el testeresi, 1 adet benzinli ağaç testeresi, 1 adet su motoru, 1 adet pvc kapı, 4 adet pvc pencere, 8 adet sandviç panel, 6 adet 10 kg'lık tüp gaz, 75 m² çapında ahşap parke, muhtelif ev ile bahçe malzemeleri ve muhtelif elektrik kabloları yandı. Yangının söndürme aşamasında dumandan etkilenen ikametgah sakini bir şahıs, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da motosiklet yandı

Gazimağusa’da, dün Şht. İbrahim Kazım Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan motosiklette, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması neticesinde oluşan yangın sonucu motosiklet tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

-Yol kenarındaki tarlalarda yangın

Dipkarpaz - Kaleburnu ana yolu kenarında dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, yandı. Saat 12.20 sıralarında, Topçuköy'de Şht Bekir Bahalı Sokak üzerinde, yol kenarında bulunan elektrik direği üzerindeki trafoda meydana gelen kısa devre sonucu oluşan kıvılcımların yere düşerek kuru otları tutuşturması neticesinde ise yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı. Her iki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

-Alayköy yolunda trafik kazası

Alayköy’de dün gece, gece kulüpleri bölgesinde Hazar Çöl (E-33), 143 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JV 486 plakalı araç ile seyrettiği sırada virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan beton çit direkler ile çit ağaçlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanan ve kaza yapan araç sürücüsü Hazar Çöl hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de kaza

Girne’de de bu sabaha karşı Raif Denktaş Caddesi üzerinde, Serdal Mutluay (E-31), 169 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JA 185 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği neticesinde yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Serkan Bayirli (E-24) yönetimindeki TPJ 106 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanan ve kaza yapan JA 185 plakalı araç sürücüsü Serdal Mutluay hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.