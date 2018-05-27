Girne’de Uyuşturucu ve Eski Eser

Girne’de S.A. (E-45), F.B. (E-51) ve A.B.’nin (E-63) bulunduğu evde dün polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 136 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Sözkonusu kişileri tutuklayan polis, aynı evde bulduğu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas teraziyi de emare olarak aldı.



Polis, yürüttüğü soruşturmada, F.B.’nin sorumluluğundaki evde yaptığı aramada ise, eski eser olduğuna inanılan 2 adet kadın motifli heykel, 4 adet yüzük, 2 adet saç tokası, 1 adet bıçak ve 1 adet buldu.



Soruşturma devam ediyor