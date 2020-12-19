Girne’de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı

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19/12/2020

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Girne’de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.Ö.’nün (E-36) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu.  
Polis Basın Bülteni’ne göre, akabinde bahse konu şahsın Girne’deki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 0,5 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

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DİPKARPAZ’DA KANUNSUZ ESKİ ESER TASARRUFU
Dipkarpaz’da ise, S.B.’nin (E-29) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada 1 adet demir çağa ait eski eser nitelikli olan testi bulunarak, emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 

19/12/2020 10:57
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TAGS: uyuşturucu, girne
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