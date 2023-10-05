Girne'de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

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05/10/2023

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Girne'de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.Ö.’nün (E-23) kullanımındaki, M.G.’nin (E-27) yolcu olarak bulunduğu araç ve kişileirn üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Bugün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında M.G.’nin Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında yapılan aramada ise, içerisinde yaklaşık 200 miligram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

05/10/2023 13:51
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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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