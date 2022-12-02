Girne’de Villaggio Xmas Festivali yapılıyor

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02/12/2022

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Girne’de Villaggio Xmas Festivali yapılıyor

Girne Zeytinlik’te Villaggio Templos Restoran yılın en özel Xmas Festivali’ni gerçekleştiriyor. 3 Aralık Cumartesi günü saat 13.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan festival kapsamında sokak lezzetleri, Xmas pazarı, canlı müzik, özel Xmas şov ve çocuklar için aktiviteler yer alacak.

Serdar Tuksal Quartet canlı müziği ile Joker Brass özel Xmas şovu ile festivale renk katarken, Xmas pazarında birbirinden özel stantlar kurulacak.

Sokak lezzetleri, sıcak şarap, Tuborg özel vanı ile yetişkinler etkinliğin keyfini çıkarırken, çocuklar da Noel Baba’yı ziyaret edip maskotlar ile eğlenceli saatler yaşayacak.

02/12/2022 11:21
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TAGS: Villaggio Xmas Festivali
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