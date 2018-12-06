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Girne'de Vuni Palace Otel’de büyük hasar

Oskar, henüz hasar tespiti yapamadıklarını ancak binaların büyük hasar gördüğünü söyledi.

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06/12/2018

Girne'de Vuni Palace Otel’de büyük hasar

Yoğun yağışın ve fırtınanın etkili olduğu Girne’de Vuni Palace Otel’de de büyük hasar var.

Oteldeki bazı araçlar sürüklendi, ağaçlar devrildi, ortaya üzücü manzaralar çıktı.

Otel yetkililerinden Hasan Oskar, henüz hasar tespiti yapamadıklarını ancak binaların büyük hasar gördüğünü söyledi. Oskar, yetkililerin içinde bulundukları olumsuz durumla ilgilenmesini beklediklerini de ifade etti.

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TAGS: vuni, palece, girne, haber, kıbrıs
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