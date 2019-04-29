Girne’de Yabancılara Yönelik Türkçe Kursu

Girne Belediyesi ile Girne Gençlik ve Gelişim Merkezi, bölgede yaşayan yabancılar için Türkçe dil kursu düzenliyor.



Girne Belediyesi’nden verilen biliye göre, eğitim programı; Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’nda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden gelen talep üzerine tasarlandı.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasıda, yapılan çalışmanın okulda öğrenim gören öğrencilerden gelen talep üzerine, kentte yaşayan tüm bireylerin ülkeye adapte olmasını sağlamak amacıyla başlatıldığını kaydetti.