Girne’de yağmur suyu ızgaraları temizleniyor

Girne Belediyesi, tıkanma ve kötü kokuları önlemek için yağmur suyu ızgaralarının temizliğini yapıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ızgaralara atılan maddelerin tıkanmaya neden olduğunu, yapılan temizlik çalışması ile tıkanma, kötü koku ve yağış anında oluşabilecek sıkıntıların giderilmiş olacağını kaydetti.