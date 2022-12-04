Girne'de yakılan ateşe alkol atıldı. Kadın tutuşarak yandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 03.12.2022 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, gösteri amaçlı olarak bar tezgahı üzerinde yakılan ateşe, F.E.(E-25)’nin ihmalkarlık sonucu alkol atması sonucu barda müşteri olarak bulunan C.A.(K-18)’nın tutuşarak yanmasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan C.A. boyun ve bel bölgesinde oluşan yanıklar sebebiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Olayda ihmali görülen F.E.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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04/12/2022 09:54