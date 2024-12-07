Girne'de Yalnız Gezen Çocuk Bulundu: Ailesi Aranıyor

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07/12/2024

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Girne'de Yalnız Gezen Çocuk Bulundu: Ailesi Aranıyor

 

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Girne Çarşı esnafı tarafından yalnız gezerken bulunan bir çocuğun Girne Polis Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

Başkan Şenkul, çocuğun oldukça korkmuş durumda olduğunu belirterek, "Ailesini tanıyan ya da çocuğunu arayan birileri varsa, lütfen Girne Polis Müdürlüğü'ne yönlendirelim. Çocuğu bir an önce ailesine kavuşturalım," ifadelerini kullandı.

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