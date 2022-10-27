Girne’de Yangın!

Girne’de dün saat 14.00 sıralarında, Emil Fazziyev'in evinin yatak odasında yangın çıktı. Elektrik üzerinde açık bırakılan saç kurutma makinesinin aktif hale gelerek aşırı ısınıp şilteyi tutuşturması sonucu çıktığı düşünülen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, 2 adet şilte, 1 adet saç kurutma makinesi, muhtelif kıyafetler, 1 adet valiz, 2 adet taşınabilir şarj cihazı, 2 adet yatak yandı.

Diğer polisiye haberler:

- İzinsiz patlayıcı madde tasarrufu ve izinsiz hava tüfeği taşıma ve kullanma…

Gayretköy’de dün saat 09.00 sıralarında, A.K.(E-42) ve S.Ü.'nin (E-23) yetkili makamdan izinsiz S.Ü. adına kayıtlı hava tüfeğiyle 4 el ateş ettikleri tespit edildi ve bahse konu kişiler tutuklandı.

- Hırsızlık olayları…

Demirhan’da bir markete müşteri olarak giden A.Ö.(E-35), M.Ş.(K-23) ve F.D.’nin (E-46) toplam değerleri 188,60 TL olan dört adet ampulü alıp ödeme yapmadan market dışına çıkardığı tespit edildi. 18 Ekim’de yaşanan olayla ilgili A.Ö. ve F.D.(E-46) tutuklanırken, M.Ş. aranıyor.

Lefkoşa’da ise 19 – 23 Ekim tarihleri arasında, bir akaryakıt istasyonunun dışında bulunan buzdolabından toplam değeri 330 TL olan 15 adet enerji içeceği ile 10 adet 0,5 lt’lik su çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.V.(E-22) ve O.M. (E-18) tutuklandı.

Öte yandan, 16 Ekim’de Minareliköy’deki bir marketten muhtelif kozmetik ürünleri ile iç çamaşırlarının çalınmasıyla ilgili meselede zanlı olarak aranan M.A.(K-24) tespit edilerek tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların kaldığı evde yapılan aramada ise çalınan tüm ürünler bulunarak emare olarak alındı.

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27/10/2022 14:28