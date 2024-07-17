Girne’de yangın…

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17/07/2024

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Girne’de yangın…

Girne’de Türkoğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde yatak üzerinde açık unutulan fön makinesi yangına sebep oldu. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 16.00’da çıkan yangında; söz konusu fön makinesi, çift kişilik yatak ve şiltesi, muhtelif mobilyalar, PVC pencere ve kapı, iki korniş ve perdeleri, bir  televizyon, klima iç ünitesi, iki bavul ve içerisindeki kıyafetler ile muhtelif ev eşyaları yandı. 

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise odaların tavan sıvaları dökülerek, evin tüm duvarları islendi. 

17/07/2024 22:26
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TAGS: Girne, yangın, kktc
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