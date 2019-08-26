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Girne’de Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek

Girne’de yarın bazı bölgelere 09.30 ile 13.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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26/08/2019
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Girne’de Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek

Girne’de yarın bazı bölgelere 09.30 ile 13.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Girne-Değirmenlik ana yolunun Cratos Hotel ile Şah Süpermarket arasında kalan kısmının sağ ve solundaki yerleşim yerlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

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TAGS: elektrik kesintisi, girne
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