Girne’de yarın geniş bir bölgede 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve proje çalışması nedeniyle, yarın Girne’de geniş bir bölgeye 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre, 09.30 ile 15.30 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Çatalköy Futbol Sahası bölgesi, Şah Market ve civarı, Çatalköy Lemar Market ve civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve civarı, Anı Resturant bölgesi, Serenli Hotel ve civarı, Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi, Savyon Sitesi bölgesi, Çatalköy'ün batısı, Supreme Supermarket bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesi, Cratos Hotel, Vahşi Hayvan Çiftliği bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy'ün doğusu, Ozanköy'ün kuzeyi, kuzeybatısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarı ve Erdener Market ve güneyi, Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy'ün güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Girne Paşa Hotel ve Oscar Hotel bölgesi, Çatalköy çemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile çevresi, Girne Kızılay Apt. bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya bölgesi, Doğanköy’ün doğusu, Selin Villaları ile Ozanköy/Beylerbeyi kavşağı, Girne Hotel Club Z ve civarı, Rum Mezarlığı civarı, Girne Tekvando Federasyonu bölgesi.”