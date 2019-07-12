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Girne’de yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi

Bir kişi tutuklandı...

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12/07/2019

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Girne’de yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi

Girne’de, yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi ve bir kişi tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 3 bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 call center sabit telefonu, 1 hard disk ve muhtelif dokümanlar emare olarak alındı. 

Mesele ile ilgili olarak ise B.Ö. (E-41) tutuklandı. 
 

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI 
Öte yandan, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün KKTC genelinde yapılan denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Girne’de, biri Gazimağusa’da, biri Güzelyurt’da ve biri Lefkoşa’da olmak üzere toplam 4 kişi tutuklandı. 

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor. 

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TAGS: yasa dışı bahis, kumar, polis, tutuklama, haber, kıbrıs
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