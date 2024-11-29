Girne’de yaşamını yitiren Brassington’a otopsi yapıldı

Polis, Girne’de önceki gün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 81 yaşındaki John Frederıck Danıel Brassington’un otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Brassington’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı, kronik obstruktif akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.