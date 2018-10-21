Girne'de yaşayan İngiliz aile İngiltere'de hayvanlara eziyetten yargılanıyor

İngiltere'de 4Paws isimli hayvan merkezini işleten İngiliz Jodie Fairbrother kocası Paul ve kızı Libby-Jo hakkında hayvanlara zulmetmek suçlamasıyla dava açıldı.

Hayvanları koruma derneği olan RSPCA tarafından yapılan operasyonda 160 hayvan kurtarılırken aileye dava açıldı

Girne’de yaşadıkları belirtilen İngiliz aile. evcil kedi ve köpeklerden oluşan 160 hayvanı sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlama, eziyet etme gibi suçlarla karşı karşıya.

26 Ekim’de Grimsby Sulh Mahkemesi'nde görülecek davada ailenin her bir üyesi 17 suçlama ile karşı karşıya gelecek

Fairbrother ailesi ayrıca hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılamama, temizlik ve hijyen koşullarını sağlamamakla suçlanıyor

HABERKIBRIS - ÖZEL