Girne’de yaşlı kadına kamyon çarptı

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13/09/2023

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Girne’de yaşlı kadına kamyon çarptı

Girne’de Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde bulunan Hapçı Market'e ait garaj park alanı içerisinde, Cemil Diker (E-28) yönetimindeki MZ 858 plakalı kamyon araç ile anayola giriş yapmak için geri geri dikkatsizce seyretmesi sonucu, o esnada gerisinde kaldırım üzerinde yürümekte olan yaya Süheyla Hapcı’ya (K-83) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Süheyla Hapcı, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kalça kırığı teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

13/09/2023 13:42
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TAGS: girne, trafik kazası, haber, kktc
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