Girne’de yeni yıl etkinlikleri

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25/12/2023

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Girne’de yeni yıl etkinlikleri

Girne Belediyesi’nin düzenlediği “Christmas Bazaar” etkinliğinin ikincisi hafta sonu yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Ramadan Cemil Meydanı'nda yapılan etkinliklerde stantlar açıldı, hediyeler dağıtıldı, gösteriler oldu, çocuklar için eğlenceler düzenlendi. Christmas Bazaar etkinliğinin ilki 16-17 Aralık tarihlerinde yapılmıştı.

Öte yandan Girne Belediyesi Doğa Kulübü, yılın son yürüyüşünü Ramadan Cemil Meydanı’nda yaptı. Etkinliğe Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da katıldı.

25/12/2023 09:44
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TAGS: Girne, yeni yıl etkinlikleri
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