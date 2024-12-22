Girne’de yeni yıl etkinlikleri

Girne Belediyesi’nin dün başlayan ‘Yeni Yıl Pazarı’ ve ‘9’uncu Girne Çarşı Şöleni” bugün de birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da stantların açılmasıyla başlayan ve gün boyu sürecek etkinlikler bu akşam saat 18.30’daki Melisa Karanlık Band konseriyle tamamlanacak.

Öte yandan “9’uncu Girne Çarşı Şöleni” programı kapsamında bugün 14.30 -16.00 saatleri arasında Niyal Öztürk Trio sahne alacak. Canlı performanslar çarşı merkezindeki dört yolda yapılacak.