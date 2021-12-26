Girne’de Yeni Yıl Öncesi Denetimlere Devam Ediliyor

Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından 26 Kasım – 23 Aralık 2021 tarihleri arasında toplamda 78 işletme, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 Pandemi Önlemleriyle ilgili denetlenirken hijyen koşullara aykırı faaliyet gösteren bir işletme ile sağlık karnesi ve Covid PCR test sonuçları olmayan 3 işletme olmak üzere toplam 4 işletme mühürlendi, Covid-19 önlemlerine uymayan bir işletmeye 4970 TL para cezası kesildi.

Girne Belediyesi, kent geneli içerisinde faaliyet gösteren ve gıda ile ilgili olan işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında Covid-19 pandemi önlemlerinin denetimlerine de devam ediyor. Özellikle yoğun nüfus ile rağbet gören sosyal mekanlar yanında halkın yeme içme ve eğlenmesine açık olan tüm ticari işletmelerin kontrolleri yoğun şekilde sürdürülmektedir.

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, hijyen koşulları ve sağlık karnesi yükümlülükleri yetersiz bulunan ‘Midye Point Restaurant’ ile sağlık karnesi ve PCR test sonuçları bulunmayan ‘Beltz Kitchen Market’, ‘Tümbeki Cafe’ ve ‘ Divan Ocakbaşı Restaurant’ isimli işletmeler kapatılarak mühürlenmiştir. Faaliyeti durdurulan işletmeler; teknik eksiklerini giderdiğinden faaliyetlerine izin verilmiştir.





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26/12/2021 09:32