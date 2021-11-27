Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor                

Stant için başvuruların 1 Aralık çarşamba gününe kadar yapılması gerekiyor

ads ads ads ads
27/11/2021

ads
ads
ads
Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor                

Girne Belediyesi tarafından hediyelik eşya, yeni yıl pastası, cupcake, bisküvi, çikolata, şekerleme, limonata, kahve, oyuncak, kitap, süslemeler ve satışı yapılacak yeni yıl pazarı kurulacak.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Parkı’nda 4 Aralık Cumartesi günü başlayacak alacak olan “Yeni Yıl Pazarı”nda stant  kurmak için başvuruların Girne Belediyesi Kültür İşleri Şubesine verilecek yazılı dilekçe ve kimlik kartı fotokopisiyle  1 Aralık Çarşamba gününe kadar yapılması gerekiyor.

Aralık ayı boyunca Cumartesi-Pazar günleri gezilebilecek, 15 adet standın yer alacağı pazar, pandemi kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek ve stant kurmada öncelik derneklere, hayır kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine tanınacak.

Daha detaylı bilgi (0392) 650 0 100  ve 0533 849 89 47 numaralı telefonlardan elde edilebilir.

27/11/2021 15:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor                , haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.