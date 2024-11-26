Girne’de yolcu taşımacılığı yüzünden kavga eden iki şahıs tutuklandı

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26/11/2024

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Girne’de yolcu taşımacılığı yüzünden kavga eden iki şahıs tutuklandı

Girne’de, bu sabah, Lapta-Girne arası yolcu taşımacılığı yapan A.M.(E-36) ve M.Y.(E-25) arasında, yolcu taşımacılığı yüzünden tartışma yaşandı. Söz konusu şahıslar birbirlerinin yüzüne ve vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla gelişi güzel vurarak kavga etti.

Polis Basın Bülteni'ne göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.

26/11/2024 14:56
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TAGS: Girne, yolcu taşımacılığı
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