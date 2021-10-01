Girne’de yumruk attı, dişini kırdı

Girne’de yaşanan sözlü tartışmada yumruk atarak bir kişinin dişinin kırılmasına neden olan zanlı vahim zarar suçlamasıyla tutuklandı. Mesele ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir taksi durağı önünde, 30.09.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, aralarında yaşanan sözlü tartışma nedeniyle K.Ç.(E-21), T.A.(E-50)’nin yüzüne yumruk vurmak suretiyle darp ederek bir dişinin kırılmasına sebep oldu.

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01/10/2021 15:45