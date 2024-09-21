Girne’de zabıta memuruna küfredip darp eden şahıs tutuklandı

Girne’de, dün gece 01.30 sıralarında Balıkçı Kemal Sahil Boylu Sokak’ta, A.Y’nin (E-30) 214 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kaldırımda park halinde bulunan aracının görevli belediye ekipleri tarafından trafikten men edildiği gerekçesiyle, Girne Belediyesi’nde görevli zabıta memuruna küfür ettikten sonra, göğsünden tutup her iki kolundan çekmek suretiyle ciddi şekilde darp ettiği ve sol kolunda takılı olan saatin kırılmasına sebep olduğu bildirildi.

Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

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İskele’de vahim zarar ve ciddi darp... 2 tutuklu

Lefkoşa, 21 Eylül 24 (TAK): İskele’de dün 14.00 sıralarında bir sitenin giriş kapısı önünde, site çalışanları E.E (E-27) ve M.A’nın (E-39) siteye girişine izin vermediği A.J,’ile tartışma yaşadığı ve A.J’nin (E-43) yüzüne vurarak ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldukları bildirildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Sahte para olayıyla ilgili 4’üncü şahıs da tutuklandı

Gazimağusa’da 4 Eylül saat 06.30 sıralarında bir markete müşteri olarak giden S.Ö’nün (E-23)’430 TL tutarındaki alışverişi ödemek için kasada ibraz ettiği KB79514703Q seri numaralı sahte 100 ABD doları banknotu tedavüle sürdüğü bildirilmişti.

Sahte para vererek para üstü olarak aldığı 2 bin 800 TL parayı da sahtekârlıkla temin eden S.Ö ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.T (E-23) ile H.C (E-23) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olup aranmakta olan zanlı M.E.B’nin (E-54) de Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

Soruşturma sürüyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık... 1 tutuklu

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 14 Eylül’de bir şahıs tarafından masa üzerine bırakılan çantada bulunan para cüzdanında muhafaza edilen 300 TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Z.A.G (K-43) tespit edilerek tutuklandı.