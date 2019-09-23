Girne'de zorlu kapanış

K-Pet Süper Lig'de ikinci hafta, bu akşam oynanacak olan Türk Ocağı Limasol-Çetinkaya mücadelesi ile sona erecek.

Orta hakemliğini Mehmet Sezener, yardımcılıkları Mehmet Ekşici ile Necmi Bulut ve dördüncü hakemliğini Serkan Durmaz'ın yapacağı karşılaşma 19.00'da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanacak. Türk Ocağı, ligin ilk haftasında deplasmanda Mağusa Türk Gücü'nü 1-0 mağlup etmiş, Çetinkaya ise kendi sahasında Cihangir'e 4-3 mağlup olmuştu.

Muhtemel 11'ler

Türk Ocağı Limasol: Cenk, Bilal, İlker Tek, İlker İnceler, Mehmet Uçar, İsmet, Remzi, Quincy, Insa, Oha, Ali Özbahar

Çetinkaya: Ozan, Serkan, Batuhan, Ümitcan, Hakan, Doğukan, Felix, Çağdaş, Toykan, Allen, Tunç

23/09/2019 09:08