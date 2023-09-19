Girne’deki 3 kazada 4’ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı

Girne’de dün yaşanan 3 trafik kazasında 4’ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında, Girne’de Öğretmen Ahmet Hamdi Sokak üzerinde, Cuma Şahin (E-19) yönetimindeki JP 177 plakalı salon araç ile doğu istikametine giderken, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Muhammet Tuğra Karademir (E-5)’e çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Muhammet Tuğra Karademir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Acil Serviste müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Cuma Şahin ise tutuklandı.

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde de dün saat 21.30 sıralarında, 223 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ufuk Deynekli (E-36), yönetimindeki ZLP 320 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağında bulunan ve Şehit Cengiz Topel Caddesine dönüş yapmak için durmakta olan Rahime Tabak (K-66) yönetimindeki RV 525 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan ZPL 320 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alana Deynekli (K-29) ve RV 525 plakalı araç sürücüsü ile araçtaki yolcular Seher Banu (K-8), Miraç Çelik (E-4) ve Mihrap Çelik (K-6) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. ZLP 320 plakalı araç sürücüsü Ufuk Deynekli tutuklandı.

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde dün saat 23.45 sıralarında yaşanan kazada ise, Salih Ekinci (E-23) 152 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KS 143 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve kaldırımdaki elektrik direğine aracının sağ yan kısmı ile çarptı. Kazada yaralanan Ekinci, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, taburcu olduktan sonra tutuklandı.