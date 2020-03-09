Girne'deki Elif Lort Cinayetinde şok detaylar

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09/03/2020

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Girne'deki Elif Lort Cinayetinde şok detaylar
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Girne'de dün gece Abdullah Çelik tarafından bıçaklanarak öldürülen Elif Lort (45) cinayetinde şoke eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. 

Bu sabah mahkemeye çıkartılan Abdullah Çelik'in alkollü olduğu ve ekmek bıçağı kullandığı ortaya çıktı.

Mahkemede söz alan katil zanlısı Abdullah Çelik "Pişmanın ona zarar vermek istemedim" dediği öğrenildi

CİNAYETİN SEBEBİ AYRILIK MI?

Öte yandan cinayetin sebebiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Abdullah Çelik'in ayrılığı hazmedemediği ve bu yüzden cinayeti işlediği belirtiliyor

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayetin işlendiği sırada ise bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler dehşete düşürdü

İlgili haber: Elif Lort, öldürüldü

09/03/2020 11:37
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TAGS: Elif Lort, abdullah çelik, cinayet
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