Girne'deki koruluğa fidan dikildi

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07/02/2020

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Girne'deki koruluğa fidan dikildi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye çalışanları ile birlikte Girne Sosyal Konutlar bölgesindeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koruluğuna, Zeytin, Yalancı Karabiber, Orkide, Harnup ve Kavak ağacı dikti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, göreve geldikten sonra yaklaşık 30 parkın elden geçirildiğini, bunun yanında kente yeni oyun alanları ve koruluklar kazandırıldığını hatırlatarak, fidan dikimi etkinliğine katılanlara teşekkür etti

07/02/2020 18:51
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TAGS: Girne’deki koruluğa fidan dikildi, haber, kıbrıs,
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