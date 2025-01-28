Girne'deki Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Girne’de, Ecevit Caddesi üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında, 84 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Akı hayatını kaybetti.

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, bugün saat 09.50'de 84 yaşındaki Ahmet Akı yönetimindeki MM 093 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sağında Bengi Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde sağa Ecevit Caddesine dönmeye çalışan Bünyamin Önen (E-39) yönetimindeki PN 555 plakalı salon aracın ön kısmına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan MM 093 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet AKI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.