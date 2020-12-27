Girne’deki uyuşturucu olayıyla ilgili 6 kişi daha tutuklandı

Girne’de uyuşturucu tasarrufundan dolayı bir kişinin tutuklanmasıyla başlatılan ileri soruşturmada 6 kişi daha tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, olayla ilgili yapılan ileri soruşturmada, H.T’nin (E-34) evinde yapılan aramada, yaklaşık 405 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo haline getirilmiş 2 adet banknot ve bir adet bankamatik kartı ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı düşünülen 1 adet nargile, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan in 480 TL ve 100 ABD Doları nakit para bulundu.

Adı edilen ve meselede bağlantısı olduğuna inanılan S.E.Y. (K-23), D.B. (K-24), B.K. (K-22), G.K. (E-24) ve A.A.T. (E-51) tutuklanmış olup, B.K.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan arama ise 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA DA BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da ise isminin baş harfleri M.K. (E-29) olan şahıs, bir araçtan inerek İsmet İnönü bulvarındaki aydınlatma direği altından, şeffaf naylon poşeti içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aldığı sırada polisi görüp söz konusu poşeti atıp koşarak kaçtığı sırada yakalandı.

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27/12/2020 12:27