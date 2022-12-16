Girneli iş insanları Güngördü'ye tam destek belirtti

GİRNELİ İŞ İNSANLARI GÜNGÖRDÜ’YE TAM DESTEK BELİRTTİ

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Girne’de iş yeri sahipleri ve bazı işletmeciler ile yemekli bir toplantıda bir araya geldi.

Yaklaşık yüz iş insanının yer aldığı toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren ve UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay da katıldı.

Toplantıyı düzenleyenlerin konuşmalarının ardından söz alan Nidai Güngördü, Girneli iş insanlarıyla ve işletmecilerle her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, çarşının sorunlarını bildiklerini, yeni dönemde de çarşıdaki tüm eksikliklerin giderileceğini söyledi.

ÇARŞIYA YENİ BİR ÇEHRE KAZANDIRILACAK

Güngördü, Girne çarşısına yeni bir çehre kazandırılacağına işaret ederek, ışıklandırma ve peyzaj düzenlemesinin yeniden ele alınacağına değindi.

Çarşı şenliği ve indirim günleri ile çarşıya ilginin artırılmasının hedeflendiğini belirten Güngördü, liman arka sokaklarında ise işyerlerinin, kafe ve restoranların artırılmasını teşvik edeceklerinin altını çizdi.

Güngördü, “Kentin genelinde yaptığımız güzel işleri hepiniz takip ediyorsunuz. Bu yeni dönemde de sizlerin desteğiyle daha iyisini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim tecrübemiz bu kenti yönetmeye ve Girne’yi daha ileriye taşımaya yeter” dedi.

GÜNGÖRDÜ’NÜN YENİDEN GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞINA EMİNİZ

Başbakan Ünel Üstel de Girne kentinin önemine işaret ederek, Nidai Güngördü’nün belediye başkanlığı görevini en iyi şekilde yürüttüğüne dikkat çekti. Üstel, “2014 ve 2018 yıllarında bağımsız belediye başkan adayı olarak çıktığı bu yolda, biz de parti olarak kendisini destekledik. Girne ile ilgili önemli tecrübeleri vardır ve güzel işler başardı. Bu yeni dönemde de UBP, DP ve YDP’nin ortak olarak desteklediği aday olarak seçimi yeniden kazanacağına ve güzel işlere imza atacağına eminiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da konuştuğu toplantıda, Tatar, Girne’nin turizmin başşehri olduğunu, KKTC için büyük önemi bulunduğunu belirten Tatar, Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün tecrübesiyle çok zor koşullarda dahi kentte güzel işler yaptığını takdirle izlediğini ifade etti. Güngördü’ye çıktığı bu yolda başarılar diledi.

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16/12/2022 11:44