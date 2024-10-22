Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

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22/10/2024

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Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek, yarın 9.00-13.00 saatleri arasında Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

"Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi ve  Kuzeybatısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarı, Erdener Market ve Güneyi, Karakum Yağ Fabrikası ve civarı."

22/10/2024 13:04
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TAGS: elektrik kesintisi
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