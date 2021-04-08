Girne'nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak

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08/04/2021

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Girne'nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak

Yarın, (09 Nisan 2021 Cuma) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 13:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesi’ne elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu .alışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulundu ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını istedi.

08/04/2021 19:46
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TAGS: Girne, elektrik kesintisi
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