Girne’nin bazı bölgelerine yarın yaklaşık sekiz saat elektrik verilemeyecek

Girne bölgesinin Tatlısu Yalı Mahallesi, Eski Seralar ve Gölet bölgesine yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yaklaşık sekiz saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Tatlısu Yalı Mahallesi, Eski Seralar ve Gölet bölgesine elektrik verilemeyecek.



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15/09/2021 18:10